Asfalt serimi başladı

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, daha önce belde olan ve ilçeye bağlı mahalle konumuna getirilen Baştürk yolunda sona geldiklerini bildirdi. Başkan Koçak, ‘’Söz verdiğimiz gibi Baştürk grup yolu sıcak asfalt çalışması başladı. Bu hizmetin gelmesinde büyük destekleri olan başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyfendi ile TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Bekir Bozdağ'a, Seçim işleri Başkan Yardımcısı Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer'e Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat'a İl Özel İdaresi Genel sekreteri Nazif Yilmaz'a, İl Genel Meclisi Başkanı Iskender Nazlı'ya ve üyelerine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi.