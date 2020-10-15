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Asfalt serimi başladı

SORGUN Belediyesi, şehir içerisinde asfalt serim çalışmalarını başlattı. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ana arterlerin yanı sıra ara sokaklar ve bağlantı yollarında da yoğun asfalt çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Ekinci, ‘’Asfaltlanan yollarımız yeni görünümüyle Sorgun halkına konforlu ve güvenli bir ulaşım sunuyor. Ekiplerimiz altyapı, kanal ve kaldırım çalışmalarını tamamladığımız Hastane Caddesi'nde asfalt serimi gerçekleştiriyor’’ dedi.

15 Ekim 2020 Perşembe 00:30
Asfalt serimi başladı
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Asfalt Serimi Başladı
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