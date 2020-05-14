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Asfalt çalışması

Sorgun Belediyesi, altyapı çalışmalarını tamamladığı caddenin asfaltını da döktü.

14 Mayıs 2020 Perşembe 02:30
Asfalt çalışması

SORGUN Belediyesi asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, havaların ısınmasıyla başladıkları asfalt çalışmalarında, bu yıl hedefledikleri rakamlara ulaşacaklarını söyledi.  Ekinci, tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı sektörler çalışmalarını durdururken, belediye olarak kendilerinin tüm birimlerde çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Havaların erken ısınması nedeniyle çalışmalara da erken başladıklarını anlatan Ekinci, "Planlamalarımız dahilinde 38 bin 475 metrekare sıcak asfalt yapacağız. Şu ana kadar Cumhuriyet Caddesi'nde 13 bin 402 metrekare, uzunluk olarak bin 700 metre asfalt çalışmasını tamamladık. Şimdi, Atatürk Bulvarı'nda 5 bin 420 metrekare uzunluk olarak 350 metre sıcak asfalt yapıyoruz. Hedefimiz, bağlantı yolları ile en kısa zamanda bu yollardaki çalışmaları tamamlamak" dedi.

Ekinci, havaların iyi gitmesi durumunda asfalt çalışmalarının devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Asfalt çalışması
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