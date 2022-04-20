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Asfalt çalışması

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, hizmetler devam ediyor.

20 Nisan 2022 Çarşamba 00:50
Asfalt çalışması

Belediye tarafından Ankara - Sivas Karayolu üzerine yapılan yan yol ile vatandaşa yeni araç park alanı kazandırıldı. Havaların güzel gitmesiyle beraber çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, yaz başına daha güzel bir Sorgun olacağını ifade etti. Tek düşüncenin vatandaşa hizmet etmek olduğunun altını çizen Ekinci, “Göreve geldiğimiz günden itibaren tek isteğimiz daha yaşanır bir Sorgun olmasıdır. Çalışmalarımızı bu yönde yaparak halkımızın daha huzurlu ve rahat yaşamalarını sağlıyoruz. Bizim tek amacımız Sorgunumuzu daha iyi yapabilmek halkımıza daha iyi bir hizmet sunabilmektir” dedi. 

Son Güncelleme: 20.04.2022 00:30
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