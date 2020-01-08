Aşçı kızları ödüllendirdi

Dünya Aşçılar Birliği ve Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu işbirliği ile düzenlen ve Türkiye’nin en büyük gastronomi yarışmasında tüm kategorilerde derece yapan Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Yiyecek İçecek Alanı öğrencilerini ziyaret eden Kenan Şerefli, gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi. Kenan Şerefli Yozgat'ı en iyi şekilde temsil eden Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Yiyecek içecek alan Şefi Doğan Kelam ve öğrencileri tebrik ederek bu başarının gerek ilimizin tanıtımı gerekse il Eğitimimiz açısından önemli ve gurur verici olduğunu söyledi. Daha sonra Şerefli öğrencilere hediyelerini taktim etti.