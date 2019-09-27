Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101940
ALTIN
274.152
DOLAR
5.6618
STERLİN
6.9831
EURO
6.1937

ASBESTLi BORULAR YENiLENiYOR

YOZGAT’ta şehir suyu şebekesinde geçmiş yıllarda kullanılan, sağlık açısından da sakıncalı olduğu belirtilen asbestli su borularının çelik borularla değiştirilmesine yönelik 2014 yılında Başlatılan çalışmalar devam ediyor.

ASBESTLi BORULAR YENiLENiYOR

YOZGAT’ta şehir suyu şebekesinde geçmiş yıllarda kullanılan, sağlık açısından da sakıncalı olduğu belirtilen asbestli su borularının çelik borularla değiştirilmesine yönelik 2014 yılında Başlatılan çalışmalar devam ediyor.

27 Eylül 2019 Cuma 00:00
ASBESTLi BORULAR YENiLENiYOR

Yozgat belediyesi tarafından hazırlanan şebeke suyu borularının değiştirilmesine yönelik 73 milyon lira maliyetli proje kapsamında sürdürülen çalışmaların sonuna gelindiği bildirildi. Yozgat’ın şehir içi içme suyu şebekesinin yaklaşık 250 kilometre uzunluğunda olduğu, şebekenin yenilenip, borularının değiştirilmesi gerektiği kaydedildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, altyapı çalışmalarının ilk etabının tamamlandığını, hali hazırda kullanımda olan son derece sağlıksız, kanserojen özelliği bulunan asbestli içme su borularımızın değişimi için bir çalışma başlattıklarını söyledi. Başkan Köse, altyapı yenileme projesinin ilk etabını oluşturan Yozgat Şehir Hastanesi’nin doğusunda, Yimpaş AVM’nin güneyinde bulunan içme suyu ana hattının yenilendiğini bildirdi. Köse, ‘’Asbestli içme suyu borularımızı Avrupa Birliği standartlarına uygun olan 400’lük düktil borularla değiştirdik. Yaklaşık 3 bin 800 metrelik içme suyu ana hattında yapmış olduğumuz çalışmaları belediye imkanları ile sürdürdük. Komple altyapı yenileme çalışmalarımız oldukça maliyetli olduğu için bir kaynak arayışına girmiştik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’la görüştükten sonra olumlu bir dönüş aldık. Bakanlığımız altyapı yenileme çalışmalarımız için finansman kaynağı sağlayacak. Altyapı yenileme çalışmalarımız tamamlandığında ise ilimizin 100 yılını kurtarmış olacağız. Gerçekleştirdiğimiz projemizin birçok faydası olacak. Şuan kayıp- kaçak oranımız yüzde 65 seviyelerine gelmiş durumda. Biz bu şekilde hem kayıp-kaçağın önüne geçeceğiz hem de belediyemizin sırtından önemli bir maliyeti kaldırmış olacağız. Vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz’’ dedi. 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Birlik etkinliği yapıldı
Milli Birlik etkinliği yapıldı
Seçkin Müdür Veda Etti
Seçkin Müdür Veda Etti
ŞANTiYE GiBi!
ŞANTiYE GiBi!
Esnaf temizliyor!
Esnaf temizliyor!
Halkın beklentisi yüksek!
Halkın beklentisi yüksek!
Çiğdemli Belediyesine icra takibi
Çiğdemli Belediyesine icra takibi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim