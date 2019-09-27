ASBESTLi BORULAR YENiLENiYOR

Yozgat belediyesi tarafından hazırlanan şebeke suyu borularının değiştirilmesine yönelik 73 milyon lira maliyetli proje kapsamında sürdürülen çalışmaların sonuna gelindiği bildirildi. Yozgat’ın şehir içi içme suyu şebekesinin yaklaşık 250 kilometre uzunluğunda olduğu, şebekenin yenilenip, borularının değiştirilmesi gerektiği kaydedildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, altyapı çalışmalarının ilk etabının tamamlandığını, hali hazırda kullanımda olan son derece sağlıksız, kanserojen özelliği bulunan asbestli içme su borularımızın değişimi için bir çalışma başlattıklarını söyledi. Başkan Köse, altyapı yenileme projesinin ilk etabını oluşturan Yozgat Şehir Hastanesi’nin doğusunda, Yimpaş AVM’nin güneyinde bulunan içme suyu ana hattının yenilendiğini bildirdi. Köse, ‘’Asbestli içme suyu borularımızı Avrupa Birliği standartlarına uygun olan 400’lük düktil borularla değiştirdik. Yaklaşık 3 bin 800 metrelik içme suyu ana hattında yapmış olduğumuz çalışmaları belediye imkanları ile sürdürdük. Komple altyapı yenileme çalışmalarımız oldukça maliyetli olduğu için bir kaynak arayışına girmiştik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’la görüştükten sonra olumlu bir dönüş aldık. Bakanlığımız altyapı yenileme çalışmalarımız için finansman kaynağı sağlayacak. Altyapı yenileme çalışmalarımız tamamlandığında ise ilimizin 100 yılını kurtarmış olacağız. Gerçekleştirdiğimiz projemizin birçok faydası olacak. Şuan kayıp- kaçak oranımız yüzde 65 seviyelerine gelmiş durumda. Biz bu şekilde hem kayıp-kaçağın önüne geçeceğiz hem de belediyemizin sırtından önemli bir maliyeti kaldırmış olacağız. Vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz’’ dedi.

