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ASBESTLi BORULAR TARiHE KARIŞIYOR

Yozgat Belediyesi, sağlık açısından sakıncalı bulunan asbestli boruların yenilenmesine yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Celal Köse, halkın sağlığını her şeyin üzerinde tutarak, bu yönde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

17 Eylül 2020 Perşembe 00:16
ASBESTLi BORULAR TARiHE KARIŞIYOR

YOZGAT’ta şehir suyu şebekesinde geçmiş yıllarda kullanılan, sağlık açısından da sakıncalı olduğu belirtilen asbestli su borularının çelik borularla değiştirilmesine yönelik 2014 yılında başlatılan çalışmalara hız verildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Yozgatlı hemşehrilerimiz kanserojen asbestli borulardan su içmesin diye çalışmalarımızı hızlandırdık. Eskiyen, ömrünü tamamlayan ve sürekli patlayan 4 kilometrelik içme suyu ana isale hattımızı Avrupa Birliği standartlarına uygun düktil borularla yenileyerek aktif hale getiriyoruz’’ dedi. Başkan Köse, ömrünü tamamlayan 4 kilometrelik içme suyu ana ishale hattını yenileyerek aktif hale gelmeye çalıştıklarını kaydetti. Köse, ‘’Şehrimizi, miadı dolmuş kanserojen asbestli borulardan kurtararak, altyapımızı AB standartlarına uygun 400'lük duktil borularla buluşturuyoruz. Eski borulardan kaynaklanan su kesintilerinin önüne geçmek ve Yozgat'ın yüzyıllarını kurtarmak için çalışmalarımızı bölge bölge sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığını önemsiyor, tüm çalışmalarımızı bu yönde geliştiriyoruz’’ diye konuştu. 
ÇALIŞMALARA DEVAM
Yozgat Belediyesi tarafından 2014 yılında hazırlanan şebeke suyu borularının değiştirilmesine yönelik 73 milyon lira maliyetli proje kapsamında sürdürülen çalışmalarına hız verildi. Yozgat’ın şehir içi içme suyu şebekesinin yaklaşık 250 kilometre uzunluğunda olduğu, şebekenin yenilenip, borularının değiştirilmesi gerektiği kaydedildi. Altyapı çalışmalarının ilk etabının tamamlandığı, hali hazırda kullanımda olan son derece sağlıksız, kanserojen özelliği bulunan asbestli içme su boruların değişimi için başlatılan çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Altyapı yenileme projesinin ilk etabını oluşturan Yozgat Şehir Hastanesi’nin doğusunda, Yimpaş AVM’nin güneyinde bulunan içme suyu ana hattının yenilendi. Asbestli içme suyu boruları Avrupa Birliği standartlarına uygun olan 400’lük düktil borularla değiştirildi. Yaklaşık 3 bin 800 metrelik içme suyu ana hattında yapılan çalışmaların belediye imkanları ile sürdürüldüğü bildirildi. 

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ASBESTLi BORULAR TARiHE KARIŞIYOR
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