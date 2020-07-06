Asbesti borular tarih oluyor

SOGUN Belediyesi, içme suyunda kullanılan asbestli boruları değiştirmeye yönelik başlattığı çalışmalarına hız verdi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yaklaşık 40 yıl önce döşenen boruların ömrünü tamamladığını, yenilenmesi gerektiğini söyledi. Ekinci, ilçede 1980 yılında içme suyu hattına döşenen asbestli boruların değiştirilmesine yönelik çalışma başlattıklarını kaydetti. Asbestli boruların sağlık açısından da zararlı olduğuna değinen Ekinci, "Bu boruları 100 yıllık ömrü olan borularla değiştireceğiz. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı döşeyeceğiz. Amacımız her şeyin en iyisine layık olan halkımıza en sağlıklı içme suyu sunmak" dedi.

Başkan Ekinci, adım adım asbestli borulardan kurtulmaya çalıştıklarını, böylece hem sağlıklı su temini sağlanıp, hem de su israfının engellenmiş olacağını bildirdi. Ekinci, ‘’İlyas Arslan Bulvarı, Yılmaz Kılıçarslan Caddesi, Hastane Caddesi, Şakir Efendi Şehir Meydanı ile müştemilatı olan Satranç Sokak ve tüm bağlantı yollarının alt yapı malzemelerini temin ettik ve alana indirdik. Kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız’’ diye konuştu.