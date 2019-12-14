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ASAYiŞ KONUŞULDU

YOZGAT Emniyet Müdürü Murat Esertürk, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, şehrin sosyal yaşamını, asayiş olaylarını masaya yatırdı.  

ASAYiŞ KONUŞULDU

YOZGAT Emniyet Müdürü Murat Esertürk, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, şehrin sosyal yaşamını, asayiş olaylarını masaya yatırdı.  

14 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
ASAYiŞ KONUŞULDU

Polisevinde düzenlenen tanışma ve istişare toplantısına Emniyet Müdürü Murat Esertürk, mahalle muhtarları ve emniyet personeli katıldı. Göreve geldiği günden bu yana Yozgat’ta toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelen, şehrin güvenlik ve asayişini daha iyi noktalara getirmek için çaba sarf eden Müdür Murat Esertürk, mahalle muhtarlarına hitap etti. Müdür Esertürk, mahalle muhtarlarının 365 gün ve 24 saat mahallesinden haberdar olduğunu bu anlamda polis ile muhtarların her zaman birlikte çalıştığını belirtti. Müdür Esertürk her zaman muhtarlara kapısının açık olduğunu ifade ederek, “İnşallah birlikte güzel çalışmalara imza atacağız ve Yozgat’ı daha huzurlu, daha güvenli bir şehir yapacağız” dedi. Programda muhtarlara Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verilirken, muhtarlardan gelen talep, istek ve şikayetler de Emniyet Müdürü Murat Esertürk tarafından tek tek dinlendi. Yozgat Muhtarlar Derneği Başkanı Abbas Ergül Emniyet Müdürü Esertürk’ün konuğu olmaktan şeref duyduklarını dile getirerek, “Havası sert, insanı mert Yozgat ilimize hoş geldiniz, hayırlı hizmetler diliyor, bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

 

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