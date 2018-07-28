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Asayiş konuşuldu

ÇANDIR ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin asayiş konusu ele alındı.

Asayiş konuşuldu

ÇANDIR ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin asayiş konusu ele alındı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Asayiş konuşuldu

Kaymakam Muhammet Çiftçi başkanlığındaki toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Kamil Çaylı ve İlçe Emniyet Amiri Vekili Yasin Yağmur katıldı. Asayiş ve güvenlik toplantısının haftalık olarak gerçekleştirildiği kaydedildi. Toplantıda, ilçenin genel güvenlik ve asayiş konuları değerlendirilerek, yapılması gereken çalışmalar, vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşayabilmeleri için alınması gereken tedbirler görüşülerek, karara bağlandı.

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