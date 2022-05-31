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Asayiş konuşuldu

Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

31 Mayıs 2022 Salı 00:37
Asayiş konuşuldu

Toplantıda Yozgat’ın genel güvenlik ve asayişini olumsuz etkileyen konular değerlendirilerek vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler ile kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar görüşülerek karara bağlandı.
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
ASAYiŞ KONUŞULDU
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