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Asansörlerin bakımı

YOZGAT Makina Mühendisleri Odası İl Temsilcisi İhsan Salman, güvenli, sağlıklı, çağdaş, planlı yapı ve kentlerin oluşumunda her sistemde olduğu gibi asansör sistemlerinde de proje aşamasından uygulamaya, periyodik kontrollere kadar geçen süreçlerde vatandaşların dikkat etmesi ve uyması gereken kuralların bulunduğunu söyledi.

Asansörlerin bakımı

YOZGAT Makina Mühendisleri Odası İl Temsilcisi İhsan Salman, güvenli, sağlıklı, çağdaş, planlı yapı ve kentlerin oluşumunda her sistemde olduğu gibi asansör sistemlerinde de proje aşamasından uygulamaya, periyodik kontrollere kadar geçen süreçlerde vatandaşların dikkat etmesi ve uyması gereken kuralların bulunduğunu söyledi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Asansörlerin bakımı

Salman, ‘Standartlar, yönetmelikler ve ilgili güvenlik kurallarının amacı, insan ve yük asansörlerinin güvenli çalışması, bakımı ve acil durumlar sırasında muhtemel kaza risklerine karşı insan ve eşyaları korumak ve asansörlerde olması muhtemel çeşitli kazalarla ilgili muhtemel riskleri önlemektir’ dedi.
Salman, asansörlerin yılda bir defa kontrol edilmesi gerektiğini, bu kontrollerinin akredite olmuş A tipi muayene kuruluşları tarafından yapılmasının gerektiğinin altını çizdi. Salman, ‘Yozgat, Sorgun, Sarıkaya, Boğazlıyan, Şefaatli ilçelerinde Odamız A tipi muayene kuruluşu olarak görev yapmakta olup hemşerilerimizin güvenli bir şekilde asansörlerini kullanabilmeleri için en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır. Asansörlerini kontrol ettirmeyen veya gerekli revizyonu yaptırıp 2. Kontrolde yeşil veya mavi etiket almayan binalardaki asansörler, vatandaşların kusurlu asansörleri kullanıp kazaya maruz kalmamaları ve can güvenliğini sağlamak amacıyla belediye tarafından mühürlenerek kullanıma kapatılır’ diye konuştu. 
 

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