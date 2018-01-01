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Asansörlerin bakımı

YOZGAT Makine Mühendisleri Odası, belediye ile imzalanan ‘asansörlerin periyodik bakımları’ ile ilgili sözleşmenin ardından, paydaşlar bir araya gelerek, yürütülecek çalışmalar konusunda yol haritası belirledi.

Asansörlerin bakımı

YOZGAT Makine Mühendisleri Odası, belediye ile imzalanan ‘asansörlerin periyodik bakımları’ ile ilgili sözleşmenin ardından, paydaşlar bir araya gelerek, yürütülecek çalışmalar konusunda yol haritası belirledi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Asansörlerin bakımı

Yozgat Makine Mühendisleri Odası Başkanı Tahir Demirel, Yozgat Bilim Sanayi İl Müdürü Mualla Taşkesen, Yozgat Belediyesi İmar Müdürü Ayşe Naime Aktoklu ile Asansör Firmalarının temsilcileri bir araya geldi. Yozgat Makine Mühendisleri Odası Başkanı Tahir Demirel, bina içindeki ulaşımı kolaylaştıran asansörlerin periyodik bakımlarının yaptırılmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti. Demirel, bakımı düzenli yapılmayan ve güvenlik önlemi alınmayan asansörlerde, üzücü olayların yaşanabileceğini belirtti. Demirel, “Gelişen ve büyüyen şehirlerin çok katlı binalara ihtiyaç duyması ve bu tip binalara yönelmesi, pek çok açıdan zaruri olmuştur. Çağdaş ve planlı bir kentleşme oluşumunda ortaya çıkan çok katlı binaların ve binalarda kullanılan asansörlerin önemi ve kullanımı da her geçen gün artmaktadır. Gün geçtikçe yoğunlaşan asansör kullanımı, gerekli denetimlerin yapılmamasından ve doğru kullanılmamasından dolayı asansör kazalarını da beraberinde getirmektedir” dedi.
Yozgat Makine Mühendisleri Odası ile Yozgat Belediyesi arasında imzalanan protokolle 2 yıl boyunca gerekli kontrollerin oda tarafından yapılacağını hatırlatan Başkan Demirel, protokol kapsamında yürütülecek çalışmaları değerlendirmek üzere, konunun paydaşları ile bir araya gelerek, değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.
 

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