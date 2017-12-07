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-Asansörlere yakın takip

YOZGAT Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Tahir Demirel, bina içerisinde ulaşımı kolaylaştıran asansörlerin bakımlarının düzenli olarak yapılması gerektiğine dikkat çekip, ‘Düzenli bakımı yapılmayan, güvenlik tedbiri alınmayan asansörlerde üzücü olaylar yaşanabilmektedir’ uyarısında bulundu.

-Asansörlere yakın takip

YOZGAT Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Tahir Demirel, bina içerisinde ulaşımı kolaylaştıran asansörlerin bakımlarının düzenli olarak yapılması gerektiğine dikkat çekip, ‘Düzenli bakımı yapılmayan, güvenlik tedbiri alınmayan asansörlerde üzücü olaylar yaşanabilmektedir’ uyarısında bulundu.

07 Aralık 2017 Perşembe 07:05
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-Asansörlere yakın takip

Demirel, 1 Aralık 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Yozgat Belediyesi ile protokol imzaladıklarını kaydetti. Demirel, bu tarihten itibaren iki yıl boyunca Yozgat halkının asansör konusunda can ve mal kaybı sıkıntısı yaşamaması için kontrollere başladıklarını söyledi. Demirel, bina sorumlu yükümlülükleri yönetmenliği kapsamında, asansörlerin periyodik kontrollerinden bina yöneticilerinin sorumlu olduğunun altını çizdi. Demirel, ‘Kontrol neticesinde can ve mal güvenliği açısından tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltme faaliyetleri gerçekleştirilmeyen asansör, yıllık kontrolü yapılıncaya kadar veya gerekli düzeltme faaliyetleri tamamlanıncaya kadar, yapının bağlı bulunduğu belediye tarafından mühürlenerek, hizmetten men edilecektir. Asansör periyodik kontrolleri için odamıza başvuru yapılmalıdır’ dedi.

Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Tahir Demirel, ülkemizde yaşayan insanların asansör facialarına karşı can güvenliğini sağlamak, belediyelerle birlikte site ve apartman yöneticilerinin görevi olduğunu hatırlattı. Demirel, ‘Bu konuda ilgilileri bir defa daha uyarıyoruz; asansörlerinizin periyodik kontrollerini yaptırın, kazaları önleyin’ ifadelerini kullandı.

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