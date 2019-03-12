Aşağı düştüler

Çapanoğlu Mahallesinde bir servis minibüsü ve park halindeki otomobil park alanından apartman girişindeki boşluğa düştü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, servis minibüsünün ilk önce otomobile çarptığı, çarpmanın etkisiyle otomobilin aşağı düştüğü, akabinde servis minibüsünün de aşağı düştüğü öğrenildi.

Kazanın hangi sebeple meydana geldiği tam öğrenilemezken olayda can kaybı yaşanmadı. Minibüs şoförünün kazayı hafif yaralı atlattığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.