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Aşağı düştüler

ÇAPANOĞLU Mahallesinde bir minibüs ve bir otomobil park alanından aşağı düştü.

Aşağı düştüler

ÇAPANOĞLU Mahallesinde bir minibüs ve bir otomobil park alanından aşağı düştü.

12 Mart 2019 Salı 00:00
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Aşağı düştüler

Çapanoğlu Mahallesinde bir servis minibüsü ve park halindeki otomobil park alanından apartman girişindeki boşluğa düştü.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, servis minibüsünün ilk önce otomobile çarptığı, çarpmanın etkisiyle otomobilin aşağı düştüğü, akabinde servis minibüsünün de aşağı düştüğü öğrenildi.
Kazanın hangi sebeple meydana geldiği tam öğrenilemezken olayda can kaybı yaşanmadı. Minibüs şoförünün kazayı hafif yaralı atlattığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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