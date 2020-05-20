Arz Odaklı Hizmet Dönemi

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde yeni dönem çalışma sürecine geçti. Yozgat, ülke genelinde uygulanan Aile Sosyal Destek Programı ile sosyal politika uygulamalarında ‘arz odaklı hizmet’ modeline geçti, sosyal yardım ve hizmetlerde yeni dönem başlatıldı. Program kapsamında fert, aile ve toplumu etkileyen sorun, ihtiyaçlar, riskler Aile Sosyal Destek Programı personeli aracılığıyla yapılan alan taramasında, hane ziyaretleri yapılarak, belirleniyor. İhtiyaç duyan fert ve aileler sosyal hizmet ve yardımlar ile diğer kamu hizmetlerine yönlendiriliyor. Bu kapsamda 12 bin 40 hanenin ziyaret edilerek, 7 bin 478 talebin ilgili kuruluşlara yönlendirildiği kaydedildi.