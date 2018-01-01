Arvasi’yi unutmadılar

Vefatının yıl dönümünde Türk Milleti’nin yetiştirmiş olduğu büyük mütefekkir Arvasi hayatı, kişiliği ve mücadele yönüyle ele alındı. Bozok Üniversitesi akademisyenlerinden Recep Temel’in konuşmacı olduğu konferansta, Arvasi’nin eğitim hayatı, öğretmenlik sürecinde ortaya koyduğu eserler, fikir adamlığı yönüyle Arvasi’nin ortaya koyduğu tezler katılımcılara anlatıldı. Recep Temel, Arvasi’nin Türk İslam Ülküsü davasını akademik bir zeminde sistematik hale getirdiğini anlatarak, Arvasi’nin eserleri hakkında da geniş bilgiler verdi. Recep Temel, Arvasi’nin bir fikir ve mücahede insanı olduğuna dikkat çekerek, “Ömrünü hep batıl ile mücadeleye harcayan, bir mücahit insandı Arvasi. Zor imkanlarla tahsilini tamamlayıp, ömrünün son nefesine kadar hocalık yapan, toplumu aydınlatmaya çalışan örnek bir fikir adamıydı” diye konuştu.

Konferans sonunda BEYDER Başkanı Aydoğan Bilir, Recep Temel’e konferansından dolayı teşekkür ederk, plaket takdiminde bulundu. Ayrıca katılımcılara kitap ve kitap ayracı hediye edilerek program son buldu.

