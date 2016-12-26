Arvasi Hoca anısına

BEYDER (Bozok Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) tarafından düzenlenen Cuma sohbetlerinin bu haftaki konuğu, “Türk Milliyetçiliğinin Kutup Yıldızı: Seyit Ahmed Arvasi” adlı sohbetiyle Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Cesur oldu.



Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Cesur, BEYDER konferans salonunda Türk-İslam Ülküsü eserinin yazarı Ahmet Arvasi Hocanın vefatının 28. yıldönümü münasebetiyle “Türk milliyetçiliğinin kutup yıldızı: Seyit Ahmed Arvasi konulu bir sohbet verdi.



“Türk milliyetçiliği son iki asrın bir olgusu olmakla beraber bin yıllık bir mevzudur” diyen Cesur; Türklerin Batının öne geçtiği dönemden itibaren bin yıllık dünya hâkimiyetini kaybettiklerini belirtti.



Arvasi Hocanın 20. asırda, Cumhuriyet devrinde Milliyetçilik anlayışının önde gelen isimlerden biri olduğunu belirten Cesur, Arvasi Hocanın hayatı hakkında kısaca bilgi verdi ve onun Hz. Peygamberin torunu olduğunu hatırlattı.



Bu sebeple Arvasi Hocanın aslen Arap, 4-5 asırdır Van yöresinde yaşayan bir aileye mensup olması hasebiyle kültür bakımından Kürt olmasına rağmen kendisi Türk milliyetçisi olarak vasıflandırdığını ve bununla da iftihar ettiğini belirtti.



“Arvasi Hoca yaşadığı dönemde önemli eserler kaleme almıştır.” diyen Cesur, Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz, Eğitim Sosyolojisi, Kendini Arayan İnsan, Türk-İslam Ülküsü gibi önemli eserler imza attığını ifade etti.



Sohbetin sonunda başta Arvasi hoca olmak üzere son zamanlarda hem ülke içinde hem dışında verilen şehitlerimizin ruhuna Fatiha okunmasıyla program sona erdi.