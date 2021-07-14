ARTiSTi OLMAYAN FiLM

Yozgat’ta çekimlerine başlanılan sinema filmi, Radyo-Televizyon-Sinema bölümü öğrencileri tarafından çekimleri yapılırken 7’den 77’ye köy halkı filmde rol alıyor. Yozgat nüfusuna kayıtlı senarist, yönetmen Payidar Zaraman’ın aynı zamanda başrolünü oynadığı ‘Ütopya Yozgat’ isimli sinema filmi çekimlerine Yozgat’ın İnceçayır köyünde başlandı. Filmde, başrol oyuncusu Payidar Zaraman dışında tanınmış bir isim olmadığı gibi, figüran veya daha önce herhangi bir film setinde bulunmuş isim de bulunmuyor. Ütopya Yozgat filminde İnceçayır köylüleri yer alıyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Radyo-Televizyon-Sinema Bölümü öğrencileri de Sinema Okur-Yazarları Derneği çatısı altında çekimlerini yapıyor. Kırsalda yaşayan insanların yaşamını komedi türünde işleyen filmin çekimlerini üstlenen Sinema Okur-Yazarları Derneği Başkanı Batuhan Kalaycı, ‘’Payidar Zaraman’ın yönettiği, senaristliğini yaptığı, başrolünü oynadığı filmin çekimlerini Yozgat’ın İnceçayır köyünde yapıyoruz. Kırsalda yaşanılan küçük bir olayı anlatıyor filmimiz. Çekimler bir ay boyunca İnceçayır köyünde yapılacak. 4-5 farklı mekanda çekiyoruz filmi. Sinema Okur Yazarları Derneği destek veriyor, çekimleri üniversite öğrencileri yapıyor, cihazları kullanılıyorlar. Çekimler bittikten sonra kurgusu yapılacak. Kurgusu da muhtemelen Ekim sonuna kadar devam edecek. Ekim sonunda da Yozgat’ta ve çeşitli şehirlerimizde gösterime girmeyi planlıyoruz’’ dedi. •Seyfi Çelikkaya•