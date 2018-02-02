ARTIŞTAN FAZLASI GİTTİ

-Geçen yıl yabancıların nüfus kayıtlarının yapılması nedeniyle nüfusumuz bin 601 kişi artmıştı...
TÜRKİYE’nin en fazla nüfus erozyonu yaşayan illeri arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat, geçen yıl aldığı bin 601 kişilik artışı bu yıl iki katlayarak kaybetti. Yozgat’ın nüfusu 2 bin 391 kişi azalarak, 418 bin 650 kişiye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre bir önceki yıl sonu itibariyle nüfusunda yıllar sonra ilk kez artış görülen Yozgat, 2017 yılı sonu itibariyle yeniden nüfus kaybına uğradı. Yozgat’ın il nüfusu 2 bin 391 kişi azalarak 421 bin41 kişiden 418 bin 650 kişiye geriledi. Yozgat’ın 2017 yılı sonu itibariyle 418 bin 650 olan nüfusunun 208 bin 841 erkek, 209 bin 809’u ise kadın nüfusu oluşturuyor. Bunlardan 134 bin 518’i şehir merkezlerinde, 149 bin 316 kişi ise belde ve köylerde yaşıyor.
MERKEZ NÜFUSU ARTTI
Yozgat’ta bir önceki yıla oranla Yozgat il merkezi ile Sorgun ilçesinin nüfusunda artış olurken, diğer ilçelerin nüfusu geriledi. Yozgat merkez nüfusu 101 bin 426’dan 2 bin 539 artış ile 103 bin 965’e çıktı. Sorgun ilçesinin nüfusu 78 bin 133 kişi iken 236 kişi artarak 78 bin 369 kişiye yükseldi.
2017 2016 Artı-Eksi
Yozgat Merkez 103. 965 101.426 2 bin 539 arttı
Akdağmadeni 43.070 43.826 756 kişi eksildi
Aydıncık 9.811 9,870 59 kişi azaldı
Boğazlıyan 33.619 33.845 226 kişi azaldı
Çandır 4.171 4.232 61 kişi azaldı
Çayıralan 12.390 12.735 345 kişi azaldı
Çekerek 19.583 20.680 1097 kişi azaldı
Kadışehri 11.739 12.021 282 kişi azaldı
Saraykent 12.722 13.172 450 kişi azaldı
Sarıkaya 32.897 34.155 1258 kişi azaldı
Şefaatli 14.944 15.174 230 kişi azaldı
Sorgun 78.369 78.133 236 kişi arttı
Yenifakılı 5.332 5.509 177 kişi azaldı
Yerköy 36.038 36.263 225 kişi eksildi
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