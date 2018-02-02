ARTIŞTAN FAZLASI GİTTİ

-Geçen yıl yabancıların nüfus kayıtlarının yapılması nedeniyle nüfusumuz bin 601 kişi artmıştı...

TÜRKİYE’nin en fazla nüfus erozyonu yaşayan illeri arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat, geçen yıl aldığı bin 601 kişilik artışı bu yıl iki katlayarak kaybetti. Yozgat’ın nüfusu 2 bin 391 kişi azalarak, 418 bin 650 kişiye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre bir önceki yıl sonu itibariyle nüfusunda yıllar sonra ilk kez artış görülen Yozgat, 2017 yılı sonu itibariyle yeniden nüfus kaybına uğradı. Yozgat’ın il nüfusu 2 bin 391 kişi azalarak 421 bin41 kişiden 418 bin 650 kişiye geriledi. Yozgat’ın 2017 yılı sonu itibariyle 418 bin 650 olan nüfusunun 208 bin 841 erkek, 209 bin 809’u ise kadın nüfusu oluşturuyor. Bunlardan 134 bin 518’i şehir merkezlerinde, 149 bin 316 kişi ise belde ve köylerde yaşıyor.

MERKEZ NÜFUSU ARTTI

Yozgat’ta bir önceki yıla oranla Yozgat il merkezi ile Sorgun ilçesinin nüfusunda artış olurken, diğer ilçelerin nüfusu geriledi. Yozgat merkez nüfusu 101 bin 426’dan 2 bin 539 artış ile 103 bin 965’e çıktı. Sorgun ilçesinin nüfusu 78 bin 133 kişi iken 236 kişi artarak 78 bin 369 kişiye yükseldi.

2017 2016 Artı-Eksi

Yozgat Merkez 103. 965 101.426 2 bin 539 arttı

Akdağmadeni 43.070 43.826 756 kişi eksildi

Aydıncık 9.811 9,870 59 kişi azaldı

Boğazlıyan 33.619 33.845 226 kişi azaldı

Çandır 4.171 4.232 61 kişi azaldı

Çayıralan 12.390 12.735 345 kişi azaldı

Çekerek 19.583 20.680 1097 kişi azaldı

Kadışehri 11.739 12.021 282 kişi azaldı

Saraykent 12.722 13.172 450 kişi azaldı

Sarıkaya 32.897 34.155 1258 kişi azaldı

Şefaatli 14.944 15.174 230 kişi azaldı

Sorgun 78.369 78.133 236 kişi arttı

Yenifakılı 5.332 5.509 177 kişi azaldı

Yerköy 36.038 36.263 225 kişi eksildi