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ARTIŞTAN FAZLASI GİTTİ

ARTIŞTAN FAZLASI GİTTİ

02 Şubat 2018 Cuma 07:00
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ARTIŞTAN FAZLASI GİTTİ

-Geçen yıl yabancıların nüfus kayıtlarının yapılması nedeniyle nüfusumuz bin 601 kişi artmıştı...
TÜRKİYE’nin en fazla nüfus erozyonu yaşayan illeri arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat, geçen yıl aldığı bin 601 kişilik artışı bu yıl iki katlayarak kaybetti. Yozgat’ın nüfusu 2 bin 391 kişi azalarak, 418 bin 650 kişiye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre bir önceki yıl sonu itibariyle nüfusunda yıllar sonra ilk kez artış görülen Yozgat, 2017 yılı sonu itibariyle yeniden nüfus kaybına uğradı. Yozgat’ın il nüfusu 2 bin 391 kişi azalarak 421 bin41 kişiden 418 bin 650 kişiye geriledi. Yozgat’ın 2017 yılı sonu itibariyle 418 bin 650 olan nüfusunun 208 bin 841 erkek, 209 bin 809’u ise kadın nüfusu oluşturuyor. Bunlardan 134 bin 518’i şehir merkezlerinde, 149 bin 316 kişi ise belde ve köylerde yaşıyor.     
MERKEZ NÜFUSU ARTTI
Yozgat’ta bir önceki yıla oranla Yozgat il merkezi ile Sorgun ilçesinin nüfusunda artış olurken, diğer ilçelerin nüfusu geriledi. Yozgat merkez nüfusu 101 bin 426’dan 2 bin 539 artış ile 103 bin 965’e çıktı. Sorgun ilçesinin nüfusu 78 bin 133 kişi iken 236 kişi artarak 78 bin 369 kişiye yükseldi.

                                     2017               2016                Artı-Eksi
Yozgat Merkez           103. 965          101.426           2 bin 539 arttı

Akdağmadeni             43.070             43.826             756 kişi eksildi

Aydıncık                    9.811               9,870               59 kişi azaldı

Boğazlıyan                 33.619             33.845             226 kişi azaldı

Çandır                        4.171               4.232               61 kişi azaldı

Çayıralan                    12.390             12.735             345 kişi azaldı

Çekerek                      19.583             20.680             1097 kişi azaldı

Kadışehri                    11.739             12.021             282 kişi azaldı

Saraykent                   12.722             13.172             450 kişi azaldı

Sarıkaya                      32.897             34.155             1258 kişi azaldı

Şefaatli                       14.944             15.174             230 kişi azaldı

Sorgun                        78.369             78.133             236 kişi arttı

Yenifakılı                   5.332               5.509               177 kişi azaldı

Yerköy                       36.038             36.263             225 kişi eksildi

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