Arslan’ın Kırgız konukları

Arslan, ‘’Kardeş şehrimiz olan Kırgızistan'ın Osh Şehri'nin devlet hastanesi yönetici ve doktorlarından oluşan sağlık heyetini ağırladık’’ dedi.

Arslan, Belediyelerinin misafiri olarak Yozgat'a gelen Kırgız sağlık heyetinin, 10 gün boyunca Yozgat’ta bulunan başta Şehir Hastanesi olmak üzere sağlık kuruluşlarında bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacaklarını söyledi.