Arslandoğan için Kuran okutuldu

TÜRKAV’dan yapılan açıklamada Yozgat’ın başarılı müzik öğretmeni Ferhat Aslandoğan’ı kaybetmenin üzüntüsünü tüm Yozgat TÜRKAV ailesi olarak derin yaşadıkları bildirildi. Önceki gün Şubelerinde Ferhat Arslandoğan için için Kuranı Kerim tilaveti düzenlendiğinin vurgulandı. Kuran’ı Kerim Tilavetine MHP Yozgat milletvekili İbrahim Etem Sedef, Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, İl Başkanı Ferhat Altan, Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu ve TÜRKAV ailesi üyeleri katıldı.