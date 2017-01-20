Arslan’dan Katar’a ziyaret

Sorgun Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Üzeyir Arslan, Katar’da düzenlenen konferansın çok faydalı geçtiğini ve e-ticaret, yatırımların finansmanı, girişimcilik, yenilik, teknolojinin artırılması ve tarım konulu panellerin yer aldığı belirterek “2017 yılı 2. KOBİ Konferansı ile Tarım ve Gıda, yenilenebilir enerji, enerji, petrol ve gaz, inşaat ve altyapı, inşaat malzemeleri, sağlık, ilaç ve sağlık ekipmanları, makine ve teçhizat başta olmak üzere çeşitli sektörlerde Türk ve Katar firmaları arasında ikili görüşmeler gerçekleşti” dedi.





Katar’ın başkenti Doha’da yapılan toplantılar ve görüşmeler sonrasında Sorgun Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Üzeyir Arslan, Katar Başbakan Yardımcısına ve Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanına Sorgun’da üretimi gerçekleştirilen el işlemeli bakır tepsileri hediye etti.