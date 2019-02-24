Arslan’dan gövde gösterisi

Başkan Arslan’ın yeni dönemde de Belediye Başkanı olmasını isteyen gençler ile bazı esnafın katıldığı etkinlikte, ‘Yozgat’ın Arslan’ı’ şeklinde sloganlar atıldı. Başkan Arslan, kendisini destekleyen seçmenlerle birebir sohbet etti, taleplerini, dileklerini aldı. Kendisinin trenden inmediğini, trenden atılmak istendiğini kaydeden Arslan, Yozgat seçmeninden gelen yoğun talep doğrultusunda bağımsız olarak seçimlere katılma kararı aldığını tekrarladı.