Arslan yeniden seçildi

Anayasa Mahkemesinde yapılan oylama sonucunda mevcut başkan hemşerimiz Zühtü Arslan 9 üyenin oyunu alırken, rakibi Rıdvan Güleç ise 5 oyda kaldı. Adaylıktan çekilen Kadir Özkaya’ya ise 1 oy çıktı.

Hemşerimiz Zühtü Arslan, 4 yıl daha Anayasa Mahkemesi başkanlık görevini yürütecek.

ARSLAN KİMDİR

Zühtü Arslan, 1964’te Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yaptı. 2002 yılında doçent, 2007 yılında ise profesör unvanını aldı. 2001 yılında bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde çalıştı. Ayrıca 23.12.2010 tarihinden itibaren Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği görevini yürüttü. 2009 yılında başkanlığına atandığı Polis Akademisinde uzun yıllar lisans ve lisansüstü düzeyde “Anayasa Hukuku”, “İnsan Hakları”, “Devlet Kuramları” gibi dersler verdi. Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 17 Nisan 2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine, 10 Şubat 2015’te ise Mahkeme başkanlığına seçildi.

Arslan, evli ve dört çocuk babasıdır.