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Arslan meydana indi

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, bağımsız olarak adaylığını ilan etmesinin ardından verdiği seçim startı ile çalışmalarını sürdürüyor.

Arslan meydana indi

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, bağımsız olarak adaylığını ilan etmesinin ardından verdiği seçim startı ile çalışmalarını sürdürüyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 07:00
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Arslan meydana indi

Seçim meydanına son katılan isim olan Başkan Arslan, seçmenlere neden aday olduğunu anlatıp, yeniden göreve getirilmesi halinde yapacağı çalışmalar ve projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor. 5 yıllık görev süresi içerisinde vermiş olduğu sözlerin tamamına yakınını tamamlamanın huzuru içerisinde olduğunun altını çizen Arslan, yeni dönem için projesini hazırladığı hizmet ve yatırımların hayata geçirilmesi için yeniden Yozgat halkından destek istediğini kaydetti. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan
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