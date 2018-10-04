Arslan'dan okul ziyareti

Alacalıoğlu İlkokulu, Agahefendi ve Leman Ayan İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Başkan Arslan, öğrencilerin okul eğitimlerine destek olacak şekilde hazırlanan ve eğlendirici, öğretici, yetenek geliştirici konular içeren dergi dağıttı. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Arslan, öğrencilerin gelişimine katkı sunmak istediklerini belirtti. "Zaman zaman ilk ve ortaokul ile lise seviyesindeki çocuklarımıza yönelik değişik çalışmalar yapıyoruz" diyen Arslan, "Geçen yılda ana sınıfı öğrencilerimize yönelik bir çalışma yapmıştık. Bu sene de ilkokul 2. sınıf öğrencilerimize eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte hediyelerimizi götürdük. Kendilerine eğlenceli bir dergi hediyemiz oldu. Her gün 3 okulumuzu ziyaret edeceğiz. Yaklaşık bin 500 civarı öğrencimize bu dergilerimizi dağıtmış olacağız" ifadelerini kullandı.