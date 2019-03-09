Arslan açılış yaptı

Belediye Başkanı ve Bağımsız Başkan adayı Kazım Arslan yapımı tamamlanan Hal binası ve İş merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış çok sayıda vatanadaş katıldı. Sebzeciler ve Pazarcılar Derneği Başkanı Salih Çavuşoğlu Belediye Başkanı Arslan’a teşekkür etti.

Başkan Arslan, yapılamaz bitirilemez denilen bir eseri daha hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Hal binası dualarla hizmete sunuldu.