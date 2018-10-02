Arsa satışına onay

İl Genel Meclisi Özel İdare’nin arsa satış talebine olumlu yanıt vererek, satışları oy birliğiyle onayladı. İl Genel Meclisi’nin gündeminde yer alan maddeye göre, mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait olan Sorgun ilçesi Karşıyaka Mahallesinde bulunan arsa vasıflı taşınmaz ile, Sarıkaya ilçesi Yenidoğan Mahallesinde bulunan arsanın satılması talebi yer aldı. Gerekçe olarak kurumun kaynak ihtiyacının giderilmesi, yatırımların finansmanında kullanılması gösterildi. İl Genel Meclisi, oy birliğiyle komisyon tarafından hazırlanan raporu onaylayarak satışa da onay vermiş oldu.