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Arpalık’ta kutlu gün

02 Mayıs 2017 Salı 23:59
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Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesine bağlı Arpalık Köyü’nde Kuran Kursu öğretici ve kursiyerlerin tarafından “Hz.Muhammed ve Güvenli Toplum” konulu etkinlik gerçekleştirildi.

Arpalık’ta kutlu gün
Programa Akdağmadeni  İlçe Müftü vekili  Serdar Kılıç, Yozgat İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
Bu öğretim yılı başında hizmete açılan Kuran Kursu’nda, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program daha sonra iki ayrı bölümde gerçekleştirildi. Kuran Kursu öğreticisi ve kursiyerler tarafından hazırlanan “Kutlu Doğum” programında bayanların yoğun katılımı dikkat çekti.  
Kuran kursu kursiyerleri tarafından  zengin içerikli olarak gerçekleştirilen programın ardından cami’e geçilerek, mevlid-i şerif okundu ve ilçe Müftü Vekili Serdar Kılıç yaptığı vaazında, “Hz. Muhammed ve Güven Toplum” konusunda cemaatle önemli paylaşımlarda bulundu. Kutlanmakta olan  “Kutlu Doğum Haftası”nın temasının, Diyanet İşleri Başkanlığınca ‘Hz.Muhammed ve Güven Toplumu’ olarak belirlendiğini  belirterek,  doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik, ahde vefa, nezaket, adalet,  hoş görü ve cömertlik gibi İslam’ın evrensel prensiplerinden bahsetti. Medine islam toplumunun da  güven temelinde kurulduğunu vurguladı”. Yapılan duanın ardından öğle namazı kılındı ve ikramın ardından program sona erdi. 
Her yıl Nisan ayında kutlanılan “Kutlu doğum haftası”, Diyanet İşleri Başkanlığınca alınacak kararla hicri takvime sabitlenirse, bu yıl Nisan ayında kutlanılan son program olacak.

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