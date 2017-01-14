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Arpaçlılar buluştu!

14 Ocak 2017 Cumartesi 06:48
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Yozgat’ın Çekerek İlçesi Arpaç Köylüleri, Ankara’da düzenlenen arabaşı şöleninde bir araya geldi.

Arpaçlılar buluştu!
Ankara Sincan Belediyesi Kültür Evi’nde muhteşem bir arabaşı şöleninde bir araya gelen Arpaç Köylüleri birlik ve beraberliklerini tazelediler. 
Siyaset, basın, bürokrasi ve iş dünyasından bir çok katılımcının iştirak ettiği gecede çetin kış şartlarına rağmen uzaktan yakından çok sayıda Arpaçlı katıldı, hasret giderdi. 
Arpaçlıların çalışkan dernek başkanları Ramazan Yağcı, yönetim kurulu üyeleri Gazi Şahin, İdris Yağcı, Ahmet Erol, Salih Süzener, Köksal Arslan ve Ömer Yazar’la birlikte köylülerine muhteşem bir akşam yaşattı.
Bir sonraki dönemde dernek başkanlığını üstelnemsi beklenen Ömer Yazar ise, yaptığı duygulu konuşmasında şunları söyledi: 
“Hocanınpınar’dan, Korpı-nar’dan, Şekirin Pınar’dan su içip, Dağ Tarlanın başında, Arıkgova’da, Dişlik’te, Killik’te, Ilgaz’ın .aşında, Dikili Sümük’te, Kalenin Ardında, Koçağan Tepe’de davar güden, Kutülünün Mavış Halanın, Hayranlı Bibinin, Horuzun Gızı Halanın, Tanık Gız Nenenin hayır dualarını almış, Kutülüdayının, Adibaanın, Zekibaanın, Gafarın Osman Emminin, Çolağan Ali Dayının, Goca Elvanın Mustafa Dayının, Gara Abdılla Dayının, Eli Böyük Emminin ve Hasgül Emminin cömert ve hanedan sofralarında ekmek yiyen çok saygılı bir nesiliz biz” dedi. 
Yazar, Arpaç Köyü’nün oda kültürünü, büyük küçük görgüsüyle süslü eşsiz geleneklerini her yerde yaşatarak sürdüreceğini sözlerine ekledi. 
İstanbul’da bir çok hemşerisine iş ve ekmek imkanı sağlamış, cömertliği ve vefası ile tanınan hayırsever işadamı Mustafa Fakı’nın da köyü olan Arpaç, Süreyyabey Barajı’nın kenarında muhteşem bir güzelliğe sahip coğrafyada bulunuyor. Misafirperver, hoş sohbet ve görgülü insanlarıyla bilinen Arpaçlılar, yeni yönetimleriyle köylerinde birde bahar şenliği yapmayı planlıyorlar.
Haber: Tunay Enes ÇAKIR
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