Arpa Buğday Alım Fiyatları Açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 75’inci Genel Kurulu’nda açıkladığı fiyatlar, 2019 yılında geçerli olacak. Buna göre sert buğday ton başına bin 350 lira, kaliteli buğday ise bin 400 liradan alıcı bulacak. Arpa alım fiyatı ise ton fiyatına bin 100 lira olacak. Erdoğan, ‘Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yıl bin 50 liradan alınan sert buğday, bu yıl yüzde 29 artışla ton başına bin 350 lira olmuştur. Kaliteli buğday ise bin 400 lirayı geçecektir. Arpa alım fiyatı yüzde 33 artışla ton başına bin 100 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerimize 200 lira mazot, gübre desteği yapılacaktır’ dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi, alım yapacağı buğday türleri için kriterlerini açıkladı.