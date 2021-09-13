Aronya hasadı yapıldı

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı İbikli Köyü’nde çiftçi tarafından ilk kez dikimi yapılan Aronya bitkisinin hasadı da gerçekleştirildi. İlçede ilk kez bir çiftçi tarafından yapılan tıbbi aromatik bitki ekiminin hasadına Kaymakam Rabia Naçar, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu da katıldı. Kaymakam Naçar, Çiçekdağı ilçesinin İbikli köyünde gerçekleştirilen hasatta, bitki hakkında bilgi aldı. Çiçekdağı ilçesinde ilk defa bir üreticinin 2019 yılında Aronya meyvesi ekimi yaptığı, ilk meyvelerini aldığı kaydedildi. Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ‘’İlçemiz İbikli köyünde 16 dönüm üzerinde tıbbi aromatik bitki üreten çiftçimizin ürün hasadına katılıp, bereketli olmasını diledik. Kırşehir genelinde tıbbi aromatik bitki üretiminde tek olup, Ülkemiz genelinde nadir üretilen bitki, şeker, kanser, Alzheimer, damar hastalıkları gibi birçok hastalığın şifasında kullanılmaktadır. İbikli köyümüzde, Çiçekdağı’mızda daha da yaygınlaşıp dikilmesini diliyor, bu işe öncülük eden Osman Yılmaz abimizi tebrik ediyorum’’ dedi. Kuzey Amerika orjinli bitkinin gelişim sürecinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gözlemlendiği, diğer köylerde de yaygınlaştırılması konusunda da çalışma yapılacağı ifade edildi. Geniş bir iklim kuşağı ve toprak şartlarına adapte olabilmesi, zengin içeriği ile insan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeni ile 'süper meyve' olarak adlandırılan Aronya meyvelerinin, biyokimyasal özellikleri nedeniyle tıbbi bitki olarak kabul edildiğinin de altı çizildi.

