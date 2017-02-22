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Arkeolojik zenginlik!

22 Şubat 2017 Çarşamba 05:45
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Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 3. Yozgat Potansiyelleri Paneli’nde Yozgat’ın arkeolojik zenginlikleri anlatıldı.

Arkeolojik zenginlik!
Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panele Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey,  Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, İl Kültür ve Turizm Müdürü Lütfi İbiş, Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner, sivil toplum örgüt temsilcileri, öğretim üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı 
Moderatörlüğünü Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın yaptığı panelde,  Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Galip Akın, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yaraş ve Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arkeoloğu Ömer Yılmaz, Yozgat’ın arkeolojik zenginlikleri hakkında bilgiler aktardı.
Panel öncesi konuşan Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Yozgat Potansiyelleri Paneli adı altında bir dizi panel serisi başlattıklarını belirterek, “Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz panelimizde “Arkeolojik Zenginliklerimiz” konusu ile Yozgat’ın tarihi her yönüyle ele alınacak” dedi. 
Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey de yaptığı konuşmada üniversite olarak öncelikli görevlerinin ülkemizin geleceğine insan ve bilim insanı yetiştirmek olduğunu söyledi.  
Bozok Üniversitesi’nin Yozgat’ın değerlerini ve zenginliklerini ortaya çıkartmak gibi bir misyonunun olduğuna dikkat çeken Karacabey, “Kuruluşundan itibaren Fen-Edebiyat Fakültemizde Arkeoloji Bölümü vardı. Ancak Arkeoloji Bölümü’nde hocamız olmadığı için bununla ilgili de bir faaliyetimiz bulunmuyordu.   
Göreve başladığım andan itibaren bazı önceliklerim vardı. Bu önceliklerin arasında ilk sıralarda arkeoloji vardı. Bunun sebebi de şu;  Yozgat’ın yer altı tarihi yer üstü tarihinden çok eski ve zengindir. İçinde yaşadığımız Anadolu topraklarında istisnasız her yeri ve her yöresinde karış karış kazsanız tarih çıkıyor.  Anadolu 1071’den itibaren üzerine şehit kanı akmış bir toprak.  Bu toprakların yurt olarak devamı için korunması lazım” dedi.  Arkeolojik çalışmalar açısından her tarafı büyük bir zenginlik içerisinde olan Anadolu’nun pek çok yerinde tarihi eserlerin yapılan çalışmalarla ortaya çıkarıldığını belirten Karacabey, “Ancak Yozgat’ta tarihi eserler maalesef yüzde bir oranında bile ortaya çıkartılmış değil. Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünde bu çalışmanın yapılması lazım. Bu çalışmaz bize sadece arkeolojik birkaç tane kalıntıyı ortaya çıkartmak gibi bir kazanım sağlamayacak. Bu pek çok açıdan üniversitemize ve Yozgat’a büyük değerler kazandıracaktır. O yüzden bu konuya özel bir hassasiyet gösteriyoruz. Bu çalışmalar ülkemizin, Yozgat’ımızın ve üniversitemizin tanıtımına çok büyük katkılar sağlayacaktır” diye konuştu. 
Panel sonrası panelistlere teşekkür plaketi ve günün anısına hediye takdim edildi.
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