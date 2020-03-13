ARKADAŞ! Yurduma alçakları uğratma sakın

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’ndaki etkinlik ilgi gördü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan etkinlikte günün anlam ve önemini içeren konuşmayı Yozgat Valisi Kadir Çakır yaptı. Vali Çakır, ‘’Mehmet Akif Ersoy önce çok büyük bir şair, ikincisi çok büyük bir İslam alimi, üçüncüsü büyük bir bağımsızlık, özgürlük, hürriyet aşığı bir insan. Haksızlığa tahammülü olmayan bir insan... Haksızlık karşısında da mücadelesini sonuna kadar veren ve belki de hayatında hiç yalan söylememiş bir insan. Gerek İstiklal Marşını, gerek insanı ve gerekse dinimizi kavramaya çalıştığımızda karşımıza temel kavramlar çıkar. Bunların özünde özgürlük vardır, bağımsızlık vardı. Mehmet Akif gerek Çanakkale savaşı şiirinde ve gerekse İstiklal Marşımızda bunu fazlasıyla belirtmiştir’’ dedi. Daha sonra ise, ‘Ey Yolcu Uyan’ şiiri seslendirilip, Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan video gösteriminde bulunuldu. ‘İstiklalin Hikayesi’ adlı tiyatro oyununun ardından ‘Çanakkale Şehitlerine’ adlı şiir seslendirilip, İstiklal Marşımızın tamamının okunması ile etkinlik tamamlandı.