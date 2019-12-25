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Arıtmaya yeni yer

ÇEKEREK ilçesinin Özükavak Beldesi’ndeki dere yatağı üzerinde bulunan arıtma tesisinin uygun olmadığı yönündeki başvuru olumlu karşılandı.

Arıtmaya yeni yer

ÇEKEREK ilçesinin Özükavak Beldesi’ndeki dere yatağı üzerinde bulunan arıtma tesisinin uygun olmadığı yönündeki başvuru olumlu karşılandı.

25 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Arıtmaya yeni yer

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal’ın yaptığı başvurular sonucunda İller Bankası Bölge Müdürlüğü ekipleri beldeye gelerek çalışmalara başladı. Başkan Ünal, arıtmanın hem yerinin değiştirileceğini hem de doğal arıtmanın uygun olmaması nedeniyle paket arıtma modelinin uygulanması yönünde karar alındığını söyledi. Başkan Ünal, yeni projenin halk sağlığı tehdit etmeyecek şekilde hayata geçirileceğini, böylece hayvanların atıklarının barajı kirletmemesinin önüne geçilerek, yaz aylarında sivrisinek ve çıkardığı kokunun tamamen ortadan kalmış olunacağını anlattı. 

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Arıtmaya Yeni Yer
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