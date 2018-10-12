ARITMAYA YAKIN TAKiP

Yozgat Belediyesi ile SEP Pompa yetkililerinden oluşan teknik heyet, Yozgat İçmesuyu Arıtma Tesisinde, tesisi çalışanlarına pompaların çalışma prensipleri ile ilgili teknik bilgiler verdi. Arıtma Tesisi pompaları gözden geçirildi, gerekli tespitler yapılarak çalışanlar bilgilendirildi. Yozgat Musabeyli Sulama ve Şebeke Suyu Proje kapsamında Musabeyli, Topaç, Dayılı, Sağlık ve Harkaşan köylerine ait 18 bin 500 dekar tarım alanı kapalı basınçlı - borulu sistemle sulanması da planlandı. Proje kapsamında iletim hattı, ana boru hattı ve yedek hatlardaki muhtelif çap ve basınçlardaki yaklaşık 73 bin 500 metre boru döşenmesi ile bu hatlar üzerindeki sanat yapıları, mekanik teçhizat imalatları tamamlandı. Proje maliyeti 2017 birim fiyatları ile 28 milyon 314 bin 851 lira olan Musabeyli Sulaması hizmete alındığında dekar başına 630 lira gelir artışı, ülke ekonomisine yılda 11 milyon 655 bin lira katkı sağlanacağı hesaplandı.