Arıtmada çalışmalara devam

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Musabeyli projesi Cemil Çiçek Baraj Havzası Atık Su Toplama ve Arıtma Tesisi tamamlandığında, Gülyayla, Bişek ve Baltasarılar Köylerinin evsel atık sularının toplanarak, Musabeyli Barajına evsel atık su deşarjının önleyecek. Gülyayla Köyünün doğal arıtma tesisi inşaatı tamamlandı. Bişek ve Baltasarılar Köylerinin evsel atık sularının arıtılacağı tesisin perde duvarları, giriş ve dağıtım yapılarının betonarme imalatları tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Kil dolgu imalatına başlanacağı kaydedildi. Baltasarılar Köyü ile arıtma tesisi arası 3 bin 125 metre, Bişek Köyü içinde bin 200 metre, Bişek köyü ile arıtma tesisi arası bin 380 metre boru ile terfi hattı imalatları tamamlandığı kaydedildi.