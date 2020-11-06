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Arıtma tesisinin inşaatına başlandı

Çekerek ilçesinin Özükavak Beldesinde Atık su paket arıtma tesisi ile ilgili inşaat çalışmalarına başlanıldı.

06 Kasım 2020 Cuma 00:26
Arıtma tesisinin inşaatına başlandı

ÇEKEREK İlçesinin Özükavak Beledisinde yapımı planlanan Atık su paket arıtma tesisi inşaatına başlanıldı. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, beldede insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike arz edip, sineklerin üremesine neden olan atık suların arıtılmasına yönelik planlanan tesisin inşaatına başlanıldığını bildirdi. Başkan Ünal, proje kapsamında ilk etapta zemin etüt sondajlama çalışmasına başlandığını, yaklaşık 15 gün sürecek olan çalışmaların ardından da inşat aşamasına geçileceğini bildirdi. Başkan Ünal, kurulacak tesis ile atık suların öncelikli olarak fiziksel arıtmadan geçirilip, evsel atıkların da ızgara yapısından geçirilerek atık su içinde yer alabilecek veya tesisin tesisat, ekipmanına zarar verebilecek iri katı maddelerden temizleneceğini kaydetti. •Seyfettin Sağlam• 

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