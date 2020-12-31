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Arıtma tesisi

SORGUN İlçesinde yapımı planlanan Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatı devam ediyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 00:32
Arıtma tesisi

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi alanında şantiye yapımına başlanıldığını bildirdi. Ekinci, ‘’24 bin 100 metrekarelik alana inşa edilecek Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi iki yıl içinde tamamlanacak. Çöpünü dönüştüren, suyunu arıtan bir belediye olacağız. Gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için var gücümüzle milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yarınımız bugünümüzden daha güzel olsun istiyoruz’’ diye konuştu.

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Arıtma Tesisi
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