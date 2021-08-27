Arıtma tesisi devam ediyor

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, kaynakları en iyi şekilde kullanmak, gelecek nesillere sağlıklı bir gelecek bırakmak için Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini çok önemsediklerini söyledi. Ekinci, ‘’Yapımı devam eden tesisimiz 24 bin 100 metrekarelik bir alana kuruluyor ve 1 yıl içerisinde faaliyete geçmesini planlıyoruz. Kirli suların temizlenmesini, sağlıklı bir nesil yetiştirmeyi ve tarım alanlarını sulama başta olmak üzere çiftçilerimize büyük katkı sağlayacak tesisimizle Sorgun’umuzun verimli topraklarını koruyarak tarımsal üretimi de artıracağız. Hep birlikte yarınımızı bugünümüzden daha güzel yapacağız’’ dedi. Ekinci, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sorgun Belediyesi'nin Nihai Faydalanıcısı olduğu ‘Sorgun Atık Su Arıtma Tesisi Projesi’ kapsamında bugün saat 14:00'da Sorgun Belediyesi Toplantı Salonunda bilgilendirmelerde bulunacağını da sözlerine ekledi.