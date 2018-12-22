Arıtma ihalesi yapıldı

DSİ tarafından gerçekleştirilen ihale ile Musabeyli Cemil Çiçek Barajında bulunan alt ve üst su alma yapısı ile teşkil edilen su alma sistemine ek yapılacak.

Yüzeyden daha kaliteli su alabilmek için dubalı sistem su alma yapısı, arıtma tesisine pislik tutucu yapı ve hava kazanı yapımı ile işletmeye engel teşkil etmeyen muhtelif eksikliklerin yapılacağı kaydedildi.

Ana su kaynağı Musabeyli Cemil Çiçek Barajı olan sulama tesisi ile Musabeyli, Topaç, Dayılı, Sağlık ve Harkaşan köylerine ait 18 bin 500 dekar zirai arazi kapalı basınçlı borulu sistemle sulanacak.

Aynı zamanda Yozgat şehir merkezi ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi’nin içme suyu ihtiyacı karşılanacak.