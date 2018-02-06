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Arıları örnek alıp, çalıştılar

YOZGAT Ağız Diş Sağlığı Merkezi, geçtiğimiz yıl 21 bin 384’ü çocuk olmak üzere toplamda 138 bin 364 poliklinik başvurusu alıp, tedavilerini gerçekleştirdi.

Arıları örnek alıp, çalıştılar

YOZGAT Ağız Diş Sağlığı Merkezi, geçtiğimiz yıl 21 bin 384’ü çocuk olmak üzere toplamda 138 bin 364 poliklinik başvurusu alıp, tedavilerini gerçekleştirdi.

06 Şubat 2018 Salı 07:00
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Arıları örnek alıp, çalıştılar

Evde Sağlık Hizmeti kapsamında 90 hastaya ağız ve diş sağlığı hizmeti verdiklerini belirten Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Babür Cevheroğlu, ‘Sağlık hep ağızdan başlar deriz ya, rakamlara baktığımızda bu rakamlar da gösteriyor gibi. Tabi rakamları bir de şöyle yorumlamak gerekir, ağız ve diş sağlığımızı ne kadar önemsiyoruz. 32 dişimiz varken, birinde sorun yaşamadan da olmuyor. Hangimiz diş muayene koltuğuna oturmadık ki. Günde oysa iki kez, toplamda 5 dakika dişlerimize vakit ayırsak, çok daha sağlıklı dişlere sahip olacağız’ dedi. 
Cevheroğlu, geçen yıl merkezde çocuklara yönelik olarak koruyucu amaçlı yerel flor uygulamasıyla 705 çocuğa, fissür uygulamasıyla da 6 bin 558 çocuğa ulaşıldığını kaydetti. Cevheroğlu, ‘Koruyucu olan ağız ve diş sağlığı uygulamalarını Yozgat’ta artırtmak için çalışmalarımız sürüyor. Okul diş taramaları da bunlardan bir tanesidir. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde çalışan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Sadece dişiniz ağrıdığında değil, kontrol için mutlaka 6 ayda bir gelmelisiniz diyor, sağlıklı günler diliyorum’ diye konuştu.

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