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Arılar da ‘yağış’ bekliyor

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta da son yıllarda arıcılıkla uğraşan çiftçilerin sayısında artış oldu.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:35
Arılar da ‘yağış’ bekliyor

Arıcılığı meslek edinip, dağların, ovaların eteklerinde kurdukları arı kovanlarından Türkiye’nin en kaliteli balını üretip, satışını yapan arıcıları da, kuraklık vurdu. Yozgat Arıcılar Derneği Başkan Yardımcısı Ali Sarı, Evci Köyü’nün girişindeki dağ yamacında konuşlandırdığı kovanlarında kara kovan balı ile birlikte normal bal üretimi de yapıp, piyasaya sürüyor. Sarı, ‘’Bu yıl yağışların düşmemesi nedeniyle yaşanılan kuraklık yüzünden arılar henüz çıkış yapmadı. Doğadaki bitkiler olgunlaşmadı. Eğer bu ayın sonuna kadar yağış düşmezse arıcılık alanında da sıkıntı yaşanılabilir’’ diye konuştu.

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Arılar Da ‘yağış’ Bekliyor
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