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ARICILARA DESTEK

Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bölgenin arıcılık faaliyetlerinin ekonomik ve sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği tam teşekküllü arıcılık faaliyetleri kapsamında Yozgat’ta da 85 bin liralık yatırım gerçekleştirildi.

03 Mart 2021 Çarşamba 00:03
ARICILARA DESTEK

KALKINMA Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, arıcılık faaliyetlerinin her geçen yıl arttığı Orta Anadolu bölgesinde arıcıların modern ekipman ve tekniklerle üretim yapmalarına yönelik desteğini sürdürüyor. Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan bölgesinin topyekûn kalkınmasını temin etmek amacıyla faaliyetlerde bulunan ini yürüten KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Yozgat’ta arıcılık faaliyetlerine yönelik hazırlanan projelere 85 bin liralık destek verildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2019 yılında yayınlanan ‘KOP Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’ kapsamında desteklenen ‘KOP ile Arıları Güçlendiriyoruz’ projesi kapsamında yapılan faaliyetlerin tamamlandığını söyledi. Özkaya, proje kapsamında Yozgat arıcılığına KOP idaresi tarafından 85 bin liralık katkı sağlandığını, Yozgat Merkez ve Merkeze bağlı köylerde 10 arıcı barakası ve güneş paneli kurulumlarının yapılarak üreticiye teslim edildiğini bildirdi. Özkaya, ‘’KOP Kalkınma Ajansı ile birlikte benzeri kurumlar, hazırlamış olduğumuz projelerden uygun bulunanlara mali destek sağlamakta, verilen mali kaynaklar da bölgemiz üreticilerinin üretim faaliyetleri için kullanılmaktadır. Yozgat’ta arıcılık faaliyetlerinin artmasına her zaman destek olduk, olmaya da devam ediyoruz’’ dedi.  Yozgat il genelinde arıcılık faaliyetlerinin gerçek yerini alabilmesi için bal veriminin arttırılması gerektiğine vurgu yapan Özkaya, KOP destekli proje ile arıcılara barınak ve güneş paneli desteği sağlandığını, böylece arıcıların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkânlara kavuşturulmuş olduklarını anlattı. 

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