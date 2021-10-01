ARI ZEHRi ARAŞTIRILIYOR

Avrupa’dan sonra arı zehri kullanımı Türkiye’de de yaygınlaşırken, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü de bu konuda çalışma başlattı. Bu kapsamda Yozgat’a gelen akademisyenler, arıcılarla görüşüp, doğal ortamda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özellikle alternatif tıpta kullanılan arı zehri birçok sağlık sorununa iyi geldiği belirtildi. Türkiye’de arı zehrinin bilimsel ölçütlerde kullanılabilmesi için Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden Prof. Dr. Banu Yücel tarafından yürütülen ‘Türkiye'nin farklı bölgelerinden alınan arı zehri örneklerinin biyolojik/kimyasal özelliklerinin ve potansiyelinin belirlenmesi’ projesi uygulama konuldu. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünden Prof. Dr. Ayşe Nalbantsoy, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Araştırma Görevlisi Ekin Varol ve Dr. Zekiye Şengül yurdun farklı bölgelerinde yaptığı araştırmalar kapsamında Yozgat’a da geldi. Yozgat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Ali Karaca ve Başkan Yardımcısı Ali Sarı ile görüşüp, çalışmalar hakkında bilgi alan Akademisyenler, yurt genelinde arıcıların arıcılıkla ilgili bilimsel çalışmalara destek verdiklerini belirterek, tüm Türkiye’de arıcılığın gelişmesine katkı verdiklerini, Türk arıcılığının dünya ölçeğinde gelişmesini, istediklerini bildirdiler. Arı zehrinin romatizma ağrıları başta olmak üzere birçok sağlık sorunlarının çözümü olabileceğine de vurgu yapılarak, ‘’Arı zehri güçlü bir antienflamatuardır. Vücuttaki iltihabı azaltır. Dolayısıyla otoimmün hastalıklara zemin hazırlayan faktörleri ortadan kaldırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Gribal enfeksiyonlar başta olmak üzere tüm kış hastalıklarına karşı etkilidir. Bu hastalıklara yakalanma oranını düşürür. Kış hastalıklarına yakalanan kişilerin hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Ortopedik hastalıkların tedavisinde kullanılır. Doku sertleşmesi ve doku veremine iyi gelir. Kronik yorgunluk sendromunu ortadan kaldırır. Cilt rahatsızlıklarına karşı etkilidir. Yara izlerini kısa sürede iyileştirir. Sedef ve egzama rahatsızlıklarında cildi rahatlatır. Alternatif tıpta cilt kanseri tedavisinde kullanılır. Arı zehrini elde etmek aslında hiç de kolay bir iş değildir.1 gram arı zehri için yaklaşık 15 bin arı çalışır’’ ifadeleri kullanıldı.