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Arı Kovanları Yozgat’tan

TÜRKİYE’de en çok Adana, Ordu ile Kars illerinde üretilen ve ün yapan arı kovanları, Yozgat’ta da imal edilmeye başlandı.

Arı Kovanları Yozgat’tan

TÜRKİYE’de en çok Adana, Ordu ile Kars illerinde üretilen ve ün yapan arı kovanları, Yozgat’ta da imal edilmeye başlandı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 06:08
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Arı Kovanları Yozgat’tan

Yozgatlı arı kovanı üreticisi baba Said ve oğlu Ömer Ezer yılda ürettikleri bin adet arı kovanı ile hem arıcıların tercihleri arasında ilk sırada yer alıyor hem de il ekonomisine katkı sağlıyor. Baba Said ile oğlu Ömer Ezer 2010 yılında devletten aldıkları 30 bin liralık kredi ile Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde sanayi sitesinde bulunan iş yerlerinde arı kovanı işine başladı. Aradan geçen 8 yılın ardından kendilerini geliştirip müşteri memnuniyetini artıran baba ve oğlu, Yozgat kovanını ülke ekonomisine kazandırdılar. Adana, Ordu, Kars gibi kovanı ile ün yapmış şehirlerin üreticileri ile rekabet edecek düzeye gelen Yozgatlı girişimciler, yılda bin adet arı kovanı üreterek il ekonomisine katma değer sağlıyor. Üretilen arı kovanları, ülkenin birçok iline gönderiliyor ve Yozgat kovanı arıcıların tercihleri arasında ilk sırada yer alıyor.

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Arı Kovanları Yozgat’tan
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