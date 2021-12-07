ARI ISLAHI PROJESi

Yozgat’ın da yer aldığı Orta Anadolu Bölgesi’ne özgü Anadolu Arısı ıslah projesine yönelik çalışmalar kapsamında, Kırşehir’de tanıtım etkinliği yapıldı. Türkiye’de toplamda 5 bölgede yürütülen ‘Arı Islah Projesi’nden biri olan ‘Anadolu Arı Islahı Projesi’nin saha tanıtım toplantısına Kırşehir ev sahipliği yaptı. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM ) Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Süleyman Aslan, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmet Güler, Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, HAYGEM’den Dr. Belgin Günbey, Veteriner Hekim Volkan Gülpınar, Ziraat Yüksek Mühendisi Caner Denge, TAB Arı Islah Saha Koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi Alim Tutar, Bölge İl Birlik Başkanları ve arıcılar etkinlikte yer aldı. TAB’ın Islah arılığı ziyaret edilerek, Anadolu Arısı inceledi. Arılıkta davetlilere, Islah projesi hakkında TAB Arı Islah Saha Koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi Alim Tutar bilgi verdi. Tutar, ‘’2019 yılında başlayan İç Anadolu Bölgesi’nde 13 il taranarak, hiç dışarıdan ana arının girmediği uzun süredir arıcılık yapılan 36 lokasyondan 400 adet koloni alınıp, Anadolu Arısı orijinal sürüsü oluşturulmuştur. Oluşturulan bu sürünün arılıkta koloni kayıtları tutulmuş, kolonilerin bal verimi, yavru verimi, hijyen testi, oğul eğilimi, kışa dayanıklılık, uçuş etkinliği testleri yapılarak veri tabanı oluşturulmuştur. Aynı yıl içerisinde kolonilerden işçi arı numuneleri alınarak morfolojik ve moleküler testler için 19 Mayıs Üniversitesi, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü ve Akdeniz Üniversitesine numuneler gönderildi’’ dedi. Tutar, elde edilen verilen ışığında 2020 yılında sürüde yetiştirilecek baba ve ana kolonilerin belirlendiğini, bunlardan yetiştirme yapılarak, 200 adet suni tohumlama, 100 adet de doğal çiftleşme yoluyla ana arı yetiştirilip, kovanlara adapte edildiğini aktardı. Tutar, proje gereği arıların güncel olarak morfolojik ve moleküler karakter tespitleri yapıldığını, şu anda seleksiyon ve ıslah çalışmalarının 400 koloni ile devam ettiğini bildirdi. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, ‘’Orta Anadolu arılarının bölgelerimizdeki ırkları, bulunduğu yerlerde testler yaparak, bulunduğu yerlerde koruma altına alarak, bulunduğu yerlerde damızlık üreterek merkezleri oluşturulması gerekiyor. Orta Anadolu arısı bizim bulunduğumuz bu coğrafyanın arısıdır. Biz orta Anadolu arısına muhtacız, orta Anadolu arısını hep beraber bölgesel olarak kucaklayıp sahip çıkmak durumundayız" diye konuştu. TAGEM Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Daire Başkanı Dr. Süleyman Aslan da, inovasyon araştırmasının bedelinin 3 milyon 500 bin lira olduğuna vurgu yaparak, ‘’TAGEM Bünyesinde devam eden 11 tane ARGE inovasyon araştırmamız var. Bütçesi ise 3 Milyon 500 bin lira. Projemiz içerisindeki en büyük paya sahip olan proje Kırşehir projesi. 2 milyon 150 bin liralık AR-GE bütçesiyle devam eden en yüksek projemiz’’ ifadelerini kullandı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden Proje Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Güler, Anadolu arısına ilişkin bir sunum yaptı.