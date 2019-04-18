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ARAZiLER KIYMETLENDiRiLiYOR

YOZGAT Musabeyli Sulama Projesi kapsamında kamulaştırma kapsamında giren alanların değerlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalara başlandı.

ARAZiLER KIYMETLENDiRiLiYOR

YOZGAT Musabeyli Sulama Projesi kapsamında kamulaştırma kapsamında giren alanların değerlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalara başlandı.

18 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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ARAZiLER KIYMETLENDiRiLiYOR

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü Kıymet Takdir Komisyonu üyeleri, Gülyayla Köyü sınırları içerisinde yer alan Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi bölgesinde taşınmazların kamulaştırmasına yönelik kıymet takdiri arazi çalışması yaptı. Yozgat Musabeyli Sulama projesi ile Yozgat Merkez, Organize Sanayi Bölgesi, Yerköy ve Çiçekdağı ilçelerinin içme suyu ihtiyaçları karşılanırken, Musabeyli, Topaç, Dayılı, Sağlık ve Harkaşan köylerine ait 18 bin 500 dekar zirai arazinin kapalı basınçlı - borulu sistemle sulanması sağlanacak. Proje maliyeti 2017 birim fiyatları ile 28 milyon 314 bin 851 lira olan Musabeyli Sulaması ile dekar başına 630 lira gelir artışı, ülke ekonomisine yılda 11 milyon 655 bin lira katkı sağlanacağı hesaplandı.

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