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Arazi yolları açıldı

KADIŞEHRİ ilçesinin Halıköy Beldesi’nde belediyenin verdiği destekle tarla yollarında iyileştirme çalışması yapılıp, yeni yollar açıldı.

Arazi yolları açıldı

KADIŞEHRİ ilçesinin Halıköy Beldesi’nde belediyenin verdiği destekle tarla yollarında iyileştirme çalışması yapılıp, yeni yollar açıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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Arazi yolları açıldı

Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek, beldede halkının geçimini tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunarak temin ettiğini söyledi. Başkan Şimşek, kış aylarının ardından ekilip, biçilen tarlalarda hasat dönemine gelindiğini vurgulayarak, ‘’Arazi yollarının genişletilip, düzenlemesini Belediyemiz, kasaba halkımızın ortak çalışmaları neticesinde tamamlanarak, hasat dönemine hazır hale getirilmiştir’’ dedi.

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